Буйного москвича, терроризирующего соседей три года, задержали за угрозу убийством

Эта история началась три года назад. Жильца одного из многоквартирных домов в Люблино уволили из подразделения вневедомственной охраны.

40-летний мужчина сначала начал пить, затем побоями выгнал из квартиры жену с ребенком. После чего принялся издеваться над соседями по подъезду.

Неадекватный жилец десятки раз преднамеренно блокировал пожарный выход картонными коробками и набрасывался на тех, кто пытался их убрать. На его счету поджег двери соседней квартиры, где проживает мать с тремя детьми, стрельба из пневматического пистолета на лестничной клетке, блокирование двери на технический балкон в разгар зимы.

Жители много раз вызывали участкового, однако всякий раз мужчине удавалось отговориться шуткой или обещаниями вести себя потише.

Все закончилась в конце нынешнего февраля. Одна из жительниц попыталась запереть открытую дебоширом дверь на пожарную лестницу, но подверглась нападению.

Мужчина подтащил ее к парапету и пригрозил скинуть вниз, если она вздумает и дальше препятствовать его инициативам.

Оказавшись в своей квартире, женщина вызвала наряд полиции, который возбудил против хулигана уголовное дело по статье «Угроза убийством». Теперь, если суд примет сторону обвинения, жители подъезда смогут отдохнуть от пьянчуги как минимум два года.