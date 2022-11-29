Буддисты, провалившие тест на наркотики, массово бежали из храма

Местечко. где произошло недоразумение называется Бунг Сампхан.

В путеводителях его описывают как прекрасный выбор для тех, кто хочет восстановить силы. Эта область полуострова хорошо известна у местных своей чистотой и энергетикой.

Именно там, в провинции Пхетчабун и произошел инцидент с участием буддийских монахов и полицейских...тоже, впрочем, буддийских.

Четверо послушников, вместе с настоятелем храма, расположенного в этом районе, были заподозрены туристами в странном поведении во время медитации.

После короткого, но бурного скандала мужчин заставили сдать тест на наркотики.

Результат оказался положительным, но непредсказуемым — все четверо употребляли метамфетамин.

Монахов отстранили от служения и отправили в клинику на реабилитацию от наркозависимости.

Храм в Бунг Сампхан продолжает работу.