Британских нудистов не пустили в пивной клуб даже в одежде

Если вы думаете, что нудистов можно встретить только на пляже, вы ошибаетесь.

Деревушка Сандхерст в британском графстве Кент отстоит от моря на 60 лишним километров. Что отнюдь не мешает местным нудистам проводит в жизнь свою практику обнаженного тела.

По словам члена комитета Организации нудистов Восточного Сассекса Хильера-Палмера, и в этом, и во многих других районах страны нудисты давно и успешно проводят свои клубные встречи.

Совершенно не комплексуя по поводу отсутствия пляжа или моря.

Вот и на этот раз группа старейших членов местного нудистского сообщества арендовала на весь день паб «The Swan», заплатив при этом заведению немалую сумму. Каждый билет на одну голую персону стоил от 17 до 30 фунтов.

Каковы ж были изумление и досада собравшихся, когда им сообщили, что совет графства запретил встречу, а паб готов вернуть внесенный задаток.

Оказалось, что бдительные местные граждане усмотрели в проведении мероприятия угрозу для дорожного движения. В «Лебеде» панорамные окна, рядом проходит трасса, водители начнут засматриваться на обнаженных, это может спровоцировать ДТП , - такова была логика протестного заявления, с которым согласились чиновники.

Мы хотели входить и выходить одетыми, и раздеваться только внутри, - посетовал старейшина клуба, 72-летний Кит Палмер. – Да и окна эти можно было бы занавесить.

Увы, не сложилось…