Бортпроводница рассказала, почему вредно любить друг друга в воздухе

Для любителей заняться любовью в самолёте придуман специальный проект под названием «Mail High Club».

Все остальные гражданские рейсы, увы, не предусматривают возможности вступить в близость во время полёта.

Несмотря на это, ежегодно сотни людей попадают в курьезные ситуации, пытаясь полюбить друг-друга на большой высоте.

Чтобы этих неловких моментов было поменьше, одна из самых авторитетных бортпроводниц Кристина Галвидайт рассказала про опасные риски, которые берут на себя поддавшиеся соблазну в туалетной кабинке летящего самолёта.

«Разумеется, чаще всего люди используют именно кабинки, всем это известно, - говорит Галвидайт, - но мало кто понимает, что любая жидкость в этом месте, скорее всего, не вода. Сложно даже представить, сколько бактерий копится в наших туалетах, потому как чистят их только раз в день».

«Нетрудно рассчитать, - добавляет Кристина, - что если за день самолёт совершает около пяти-шести рейсов, то это больше двух с половиной тысяч человек. Из них пользуются удобствами за полет все, уж поверьте».