Болельщик обвинил женщину в попытке изнасилования в разгар футбольного матча

В тот день «Эвертон» принимал на своем поле грозного соперника - «Манчестер Сити».

До 82-й минуты на табло горели нули, и 39 тысяч зрителей, до отказа наполнившие Гудисон Парк, неистово поддерживали свою команду.

Некто Джемма Уайтсайд, 40-летняя мать шестерых детей, также находилась на стадионе. Внезапно, в порыве страсти, она схватила за гениталии своего соседа, и сообщила ему, что хочет заняться с ним сексом прямо сейчас, «хотя не знает даже его имени».

Возможно, забавное происшествие так и бы и обернулось шуткой, но в этот момент Фил Фоден забил единственный и решающий мяч в ворота «Эвертона».

Весь свой гнев и досаду разъяренный болельщик обрушил на Джемму, обвинив ее в попытке сексуального насилия.

В Британии за это полагается до 10 лет тюрьмы, вне зависимости от пола нападавшего.

В итоге адвокату женщины удалось скостить наказание до 9 месяцев принудительных общественных работ и денежного штрафа

Веским аргументом защиты послужили переполненные трибуны и теснота в том секторе, где произошел инцидент.