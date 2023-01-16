Бизнес на смерти: можно ли заказать кубок из черепа любимой тещи

После вашей кремации от вас останется от 2 до 3 кг праха.

Из ¼ этого количества в Швейцарии могут вырастить приличный алмаз, огранить и превратить в бриллиант, который, скажем, ваш сын сможет носить на пальце.

В Штатах из праха одного человека берутся изготовить от 40 до 60 красивых, и, в любом случае, уникальных камней, напоминающих морскую гальку.

В России «смертельный бизнес» тоже существует. Его правовую оценку дал адвокат Сергей Жорин.

Он пояснил, что в законодательстве РФ есть пробел, формально позволяющий получателям праха, вскрыть урну, чтобы, например, развеять прах, исполняя волю умершего.

Крематории не обязаны взвешивать прах, их дело получить от вас документ с того кладбища, где вы планируете предать урну земле.

Вот и получается: забрал урну, отсыпал немного праха и заказал себе памятное украшение.

Морально-нравственная сторона вопроса остается за кадром: будет ли для вас такое изделие трогательным напоминанием или вы используете его в коммерческих целях – дело ваше.

А вот забрать фрагмент тела из гроба, чтобы, к примеру, заказать себе кубок из черепа любимой тещи, закон однозначно не разрешает.

Кстати, в Канаде из праха уже научились делать ложки и даже вазы.