Англичане вышли на улицы Мельбурна нагишом

Активисты экологического движения Extinction Rebellion («Бунт против вымирания») разделись в знак протеста против проведения очередной «Черной пятницы» в магазинах одежды.

Быстрая мода погубит планету! – написали манифестанты на своих плакатах. – Лучше ходить голыми, чем стать мертвыми!

Действительно, по данным только официальной статистики к концу каждого дня на планете образуется до 3,5 млн тонн бытового мусора.

Значительная его часть – это отходы производства легкой промышленности, в том числе, остатки выброшенной одежды. Ни мусоросжигательные заводы, ни перерабатывающие комбинаты с этими объемами не справляются.

Между тем, многие бренды массмаркета меняют свои коллекции с такой частотой, что до половины ассортимента вообще не успевает дойти до покупателя, и оказывается на свалке.

Полиция дала обнаженным, но завернувшимся в розовое полотно манифестантам всего несколько минут. Под угрозой ареста, британцы оделись и разошлись. Однако в мировую Сеть попали.