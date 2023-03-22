«Аморальный поступок»: учительницу уволили за фото в блоге

Учительница русского языка в Екатеринбурге потеряла работу из-за того, что слишком активно вела социальные сети.

По словам уволенной россиянки, ничего особенного она в онлайн не выкладывала: всё ограничивалось фотографиями природы, ресторанов и места работы, то есть, собственно, школы.

Оказалось, на одном из таких снимков разглядела своего сына мама девятиклассника. Не понравилось родственнице, правда, не само фото, а подпись под изображением. Молодая педагог говорила, что «пришла в школу для детей с девиантным поведением». Мать ученика с такой формулировкой не согласилась и, обратившись в региональное отделение Министерства образования, добилась проверки блога.

Блог проверили. Учительницу сократили.

«Меня буквально уволили по из-за социальной сети, где я писала о личном – как ходила на танцы встречалась с подругами», – недоумевает потерявшая работу женщина.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник, в приказе об увольнении заявлено, что действия учителя содержат «признаки дисциплинарного проступка, выражающиеся в совершении аморального проступка, не совместимого с продолжением работы в данной должности».