Алиса Теплякова подала в суд на МГУ

Евгений Тепляков подал в суд на психфак МГУ

Отец и воспитатель детей-вундеркиндов требует извинений за несданные «хвосты» 10-летней Алисы.

Знаменитый на всю Россию чудо-ребенок Алиса Теплякова, поступившая на платное отделение психологического факультета Московского государственного университета в возрасте 9 лет, год назад начала, как всякая нормальная студентка, сваливать с лекций и прогуливать семинары.

Сдать «хвосты» ей разрешили до 21 декабря 2022 года. Не получилось. Зато получилось поступить в другой вуз, наименование которого семья Тепляковых тщательно скрывает от СМИ.

Там уже учится один их братьев Алисы, не мнее гениальный 8-летний Хеймдалль Тепляков. По заверениям отца, оба ребенка имеют одни «четверки и пятерки».

А вот от администрации психологического факультета МГУ Евгений ждет извинений и объяснений. Причем через суд.

Способности Алисы не увидели, индивидуальный план для нее не составили, комиссию для пересдачи не собрали, критерии оценки успеваемости не выставили и т.д.

Напомним, Евгений и Наталья Тепляковы имеют шестерых детей, вместе с которыми проживают в однокомнатной квартире в Москве. Супруги нигде не работают и содержат семью исключительно на социальные пособия и выплаты для многодетных.

Дотошные журналисты уже подсчитали: совокупный ежемесячный доход Тепляковых составляет около 200 тысяч рублей в месяц.