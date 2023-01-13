Адвокат рассказала, можно ли заставить бывшего вернуть подарки через суд

Все мы обожаем получать подарки от близких людей. И видим в них залог любви и уважения. Может ли даритель потребовать вернуть этот залог, если отношения оказались разорванными? И, к примеру, обратиться в суд, если мы не захотим возвращать подарок?

К сожалению, если дело дойдет до суда, голословных утверждений «он мне это подарил» окажется недостаточно. Все будет зависеть от наличия сопроводительных документов.

Если даритель сохранил чеки на покупку и при этом не заключил с вами договор дарения – он будет считаться владельцем этого предмета. И суд обяжет вас вернуть ему приобретенный товар.

Если договор дарения у вас на руках, то расторгнуть его разгневанный даритель может лишь на очень веских основаниях.

Например, доказав факт вашего покушения на его жизнь или жизнь его близких. Либо факт вашего халатного обращения с его подарком, поставившего под угрозу само его существования (как правило, это касается фамильных реликвий или художественных ценностей).

Существует также договор займа. Обычно его применяют в том случае, когда изначально рассчитывают со временем вернуть дорогую вещь или недвижимость себе.

Что касается дарения денег, то закон обязывает сопровождать его письменной распиской, если сумма превышает 10 тыс. рублей. Без нее вернуть деньги даритель не сможет.