А вас я попрошу остаться: директор приставил ножницы к горлу увольняющегося сотрудника

Драматическая история развернулась в подмосковных Химках.

На работу был принят молодой сотрудник, благополучно прошедший собеседование и сразу же получивший оперативное задание.

Однако через несколько дней после подписания договора, молодой человек разочаровался в своей работе и отправился к директору фирмы, чтобы сообщить об уходе.

Глава компании вышел из себя и набросился на сотрудника с ножницами в руках. Источник информационного портала РЕН ТВ сообщил, что начальник, выхватив канцелярский предмет из ящика стола, поднёс их к горлу подчиненного и стал угрожать физической расправой.

Работнику удалось вырваться и выбежать из здания.

По данным местных правоохранительных органов, молодой человек не пострадал. Остальные детали произошедшего ещё предстоит выяснить.