715 тысяч рублей улетели из окна оренбургской квартиры

Кинематографично-криминальная история произошла на одной из улиц города Оренбурга.

Женщина пришла в гости к своей сестре, чтобы забрать приличную сумму денег наличными.

Когда пришло время уходить, увлекшись разговорами, владелица денег забыла про них, а вспомнила только уже выйдя на улицу.

Подниматься и спускаться по лестнице вновь не хотелось, поэтому забывчивая россиянка попросила родственницу скинуть пакет с наличностью ей в окно.

Случилось невообразимое. Выброшенный пакет зацепился за дерево, порвался и 715 тысяч рублей полетели в разные стороны.

Тут в истории появляется еще один персонаж: прохожий, который решил повести себя благородно и предложил помощь растерявшимся женщинам.

Однако все великодушие помогающего исчезло в тот момент, когда все купюры были подобраны. Вырвав пакет из рук девушек — он сбежал.

Пострадавшие дамы обратились в правоохранительные органы. В скором времени преступника удалось найти и изъять у него 695 тысяч рублей.

Деньги вернулись владелице. На задержанного завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.