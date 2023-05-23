38-летняя британка нашла в зоологическом музее собственное сердце

Жительница туманного Альбиона пришла в лондонское подразделение Хантерианского зоологического музея на выставку, посвященную трансплантологии. Гуляя по залам, англичанка внезапно увидела среди прочих экспонатов свое собственное сердце.

Как сообщает издание mk.ru, ещё в студенческие времена Дженнифер Cаттан начала испытывать неприятные тянущие боли в груди, которые усиливались даже при минимальных физических нагрузках.

Исследования врачей показали: долго она не протянет — девушке нужна трансплантация.

Подписав все необходимые бумаги, Саттан легла на операцию, в ходе которой ей поставили донорский орган. Ткани срослись и с тех пор о проблемах Дженнифер и думать забыла.

Каково же было удивление британки, когда спустя 16 лет, придя в музей, она увидела собственное сердце, подписанное её именем и фамилий.

Орган действительно выставили в музее как иллюстрацию безукоризненно выполненной трансплантации сердца.