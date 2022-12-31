130.000 рублей за окурок: девушку оштрафовали за курение в автомобиле

Обманывать плохо.

Если бы не попытка слукавить, жительница крупного города не должна была бы заплатить полиции 130 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание, что из водительского окна проезжавшего мимо авто на асфальт полетела небрежно выброшенная, а главное - даже непотушенная сигарета.

Для Британского королевства (а действие этой драматической истории разворачивались именно там) совершенно неважно, каким образом человек загрязняет город: выбрасывая окурки или выкидывая пакет с пластиковыми бутылками.

Полиция вынуждена было остановить автомобиль и сделать его владелице замечание, однако девушка, видимо решив уйти от ответственности, поспешила пересесть на пассажирское сидение и заявила, что никаких окурков из окна автомобиля не выкидывала.

Именно факт совершенно необязательного вранья возмутил служителей порядка настолько, что они выписали тридцатипятилетней Батисе штраф в £1500, или, в пересчете на российскую валюту 130 000 руб.