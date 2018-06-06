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Звезды скорбят о Кире Муратовой: «С ней ушла целая эпоха»

Ушла из жизни легендарный режиссер Кира Муратова.

Сегодня, 6 июня, на 84-м году жизни скончалась легендарный режиссер Кира Муратова. О ее смерти сообщил продюсер Юрий Минзянов: «Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...»

В фильмах Киры Муратовой снимались Олег Табаков, Владимир Высоцкий, Рената Литвинова и другие известные личности. Ее работа «Астенический синдром» удостоилась премии «Ника» за лучший игровой фильм и специального приза жюри «Серебряный медведь» на 40-м Берлинском кинофестивале. В 2012 году женщина завершила карьеру.

«Умерла Кира Муратова...... Что то особенное шептала ей вселенная. И она талантливо, по своему все это передавала в своем творчестве.....», — скорбит Александр Олешшко.

«Умерла Кира Муратова. Великая. "Долгие проводы", "Короткие встречи", "Астенический синдром" и все-все пересматривать и пересматривать... Светлая память», — написал Максим Виторган.

«Вечная память...», — написала Земфира несколько минут назад под трогательным видеороликом.

Приносим соболезнования родным и близким.

Фото: globallookpress

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