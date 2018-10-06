Звезды сериалов «Кухня» и «Физрук» Анна Бегунова и Дмитрий Власкин поженились

На днях 32-летняя актриса сериала «Кухня» Анна Бегунова и 28-летний исполнитель роли Димона в сериале «Физрук» Дмитрий Власкин официально стали супругами. Влюбленные сыграли скромную свадьбу, зарегистрировав свой брак в Кутузовском ЗАГСе.
«Мои пупсики!!!!❤️❤️❤️❤️ #советдалюбовь», — написала в Instagram одна из близких подруг невесты, актриса Екатерина Вилкова, опубликовав несколько атмосферных фото с церемонии.
Кстати, еще недавно Анна состояла в отношениях с коллегой по «Кухне» Сергеем Лавыгиным. В 2016 году у пары родился сын Федор, но через некоторое время они расстались. Сейчас Сергей встречается с актрисой Марией Луговой.
Фото и видео: пресс-служба, Instagram