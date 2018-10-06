Звезды сериалов «Кухня» и «Физрук» Анна Бегунова и Дмитрий Власкин поженились

Кстати, еще недавно Анна состояла в отношениях с коллегой по «Кухне» Сергеем Лавыгиным. В 2016 году у пары родился сын Федор, но через некоторое время они расстались. Сейчас Сергей встречается с актрисой Марией Луговой.

Фото и видео: пресс-служба, Instagram