logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина поженились

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Кристина Ослина и Андрей Черкасов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Ведущий реалити-шоу «Дом-2» и его избранница сыграли скромную свадьбу и уехали в медовый месяц.

36-летний Андрей Черкасов и 28-летняя Кристина Ослина оформили отношения еще в середине декабря, но лишь на днях наконец признались в этом поклонникам, показав милое совместное фото с кольцами и свидетельством о браке.

«Нам захотелось самим себе и нашим Мамам, родным и всем кто к нам неравнодушен сделать этот Новогодний подарок. Теперь мы муж и жена. Одна семья — #Черкасовы. 1 июня мы устроим само свадебное торжество, на котором отпразднуем со всеми нашими близкими. Ведь каждая девушка мечтает о свадебном платье и сказочной атмосфере, а я хочу, чтоб моя любимая жена улыбалась и была счастлива», — заявил ведущий «Дома-2» в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Андрей и Кристина вместе почти полтора года. До того, как хрупкая блондинка пришла на проект, брутальный мачо никак не мог найти свое счастье — он встречался с другими экс-участницами шоу Викторией Романец и Евгенией Феофилактовой, но эти отношения ничем серьезным не заканчивались. Поклонники новой пары не сомневаются, что Черкасов и Ослина в ближайшие годы станут родителями. По крайней мере, сами влюбленные неоднократно отмечали, что мечтают о большой и крепкой семье.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Теги

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой