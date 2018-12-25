Звезды «Дома-2» Андрей Черкасов и Кристина Ослина поженились

36-летний Андрей Черкасов и 28-летняя Кристина Ослина оформили отношения еще в середине декабря, но лишь на днях наконец признались в этом поклонникам, показав милое совместное фото с кольцами и свидетельством о браке.

«Нам захотелось самим себе и нашим Мамам, родным и всем кто к нам неравнодушен сделать этот Новогодний подарок. Теперь мы муж и жена. Одна семья — #Черкасовы. 1 июня мы устроим само свадебное торжество, на котором отпразднуем со всеми нашими близкими. Ведь каждая девушка мечтает о свадебном платье и сказочной атмосфере, а я хочу, чтоб моя любимая жена улыбалась и была счастлива», — заявил ведущий «Дома-2» в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).