Звезду фильма «Тайны Смолвиля» отправили в тюрьму на 20 лет за помощь лидеру секты

Звезда популярного сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк отправилась в тюрьму на 20 лет. Ее признали виновной в помощи лидеру секты NXIVM («Нексиум») Киту Ранье (он получил 120 лет заключения), сообщает Life.

Секту Ранье основал в 1998 году, проводил тренинги, через которые прошли 18 тысяч человек. Из них он выбирал красивых девушек, принуждая их к секс-рабству. При этом он заставлял их голодать, чтобы они выглядели так, как ему нравится. Многих он буквально клеймил, оставляя на телах свои инициалы.

Актриса Эллисон Мэк была одной из самых преданных рабынь лидера секты. Послушных помощниц преступник отправлял искать новых жертв и вовлекать их в свое сообщество. При этом Мэк, по ее словам на суде, верила, что Ранье помогает людям. В секте Мэк познакомилась с актрисой Ники Клайн, в 2017 году они заключили брак.

Актриса в 2019 году признала свою вину, и тогда прокурор запросил для нее 20 лет заключения, такой срок она в итоге и получила.

Расследование началось в 2017 году, когда несколько жертв написали заявления в полицию. Лидер сбежал, но после его доставили обратно в США. Во время суда он заявил, что ни о чем не жалеет.

Эллисон Мэк снялась в 40 фильмах. Среди них такие известные картины, как «Последователи», «Уилфред», «Мой самый невероятный год», «Дорогая, мы себя уменьшили» и другие.