Звездная болезнь и неподобающее поведение: организаторы европейского тура Лободы подали на певицу в суд

Организаторы европейского тура Светланы Лободы подали на нее в суд. Иск подали в Дюссельдорфе. Организаторы турне Лободы по Германии, которое прошло весной 2019 года, требуют от российской певицы миллионы рублей в качестве компенсации за неподобающее поведение, опоздание на концерты и звездную болезнь, сообщает «СтарХит».
Поклонники певицы уверены: Светлана скромная, приветливая и искренняя, никогда не хвалится атрибутами шикарной жизни и не ставит себя выше других. Однако среди организаторов концерта давно говорят о том, что 36-летняя артистка страдает звездной болезнь, может нахамить и вечно всем недовольна: то предоставленными машинами, то гримерки, и т.д.
Теперь очередные партнеры Лободы через суд пытаются восполнить потери от работы с ней. По версии организаторов тура, Лобода и ее директор Нателла Крапивина нарушали графики, а за это расплачивались организаторы тура – им приходилось продлевать аренду автомобилей и концертных площадок.
«Например, по расписанию, Светлана должна была выехать из отеля на площадку в 11 часов, а на деле это происходило к двум. Концерты задерживались на час и дольше. Когда мы говорили об ожидающих зрителях, слышали только равнодушное: «Ничего, подождут». Разумеется, мы отдавали дополнительные деньги подрядчикам. Ущерб составил десятки тысяч евро. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж. Урегулировать конфликт мирно не получилось, адекватной реакции не последовало, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки», - цитирует издание пресс-службу холдинга Berin Iglesias Art.
После этих инцидентов компания отказалась и дальше работать во Светланой Лободой и организовывать ее летние гастроли в Монако.
Глава холдинга Максим Берин отмечает, что «Светлане уже выплатили аванс, но его пока не вернули». По его словам, певицу внесли в черный список уже несколько промоутеров, которые не хотят работать с ней при имеющемся менеджменте.
В 2019 году Лобода подняла стоимость одного своего выступления с 75 до 100 тысяч евро (до 7,2 млн рублей). Таких расценок нет даже у Филиппа Киркорова: его концерт стоит около 70 тысяч евро (чуть больше 5 млн рублей).
Текст: Галина Нежнева
ФотоInstagram, Anatoliy Lomochov/ Global look press
Видео: Instagram
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