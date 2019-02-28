Звездная болезнь и неподобающее поведение: организаторы европейского тура Лободы подали на певицу в суд

Организаторы европейского тура Светланы Лободы подали на нее в суд. Иск подали в Дюссельдорфе. Организаторы турне Лободы по Германии, которое прошло весной 2019 года, требуют от российской певицы миллионы рублей в качестве компенсации за неподобающее поведение, опоздание на концерты и звездную болезнь, сообщает «СтарХит».

Поклонники певицы уверены: Светлана скромная, приветливая и искренняя, никогда не хвалится атрибутами шикарной жизни и не ставит себя выше других. Однако среди организаторов концерта давно говорят о том, что 36-летняя артистка страдает звездной болезнь, может нахамить и вечно всем недовольна: то предоставленными машинами, то гримерки, и т.д.