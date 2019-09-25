Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем

У Куварзиной и Аптовцева есть дочь Лиза, но больше времени ей уделяет мама. «Мы не живем вместе уже лет шесть. Но мы остались друзьями, общаемся. У нас все-таки есть совместная дочь, которой сейчас 11 лет. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений. Я ни с кем не советуюсь по вопросам воспитания ребенка. Бывший муж отдал мне все бразды правления», — призналась актриса.

Куварзина также добавила, что скрывала разлад с мужем, чтобы не вызвать к себе жалости.