Звезда «Ворониных» Юлия Куварзина шесть лет скрывала развод с мужем

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина стала героиней шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио». В эфире программы 44-летняя актриса сделала неожиданное признание.
Юлия Куварзина рассказала Алле Довлатовой, что не живет с мужем – актером Алексеем Аптовцевым. Актриса шесть лет держала в тайне, что рассталась с супругом. Юлия призналась, что с мужем они разошлись мирно. Решение о разводе приняла она, так как ей легче жить в статусе свободной женщины и выстраивать свою жизнь.
Фото: Instagram
У Куварзиной и Аптовцева есть дочь Лиза, но больше времени ей уделяет мама. «Мы не живем вместе уже лет шесть. Но мы остались друзьями, общаемся. У нас все-таки есть совместная дочь, которой сейчас 11 лет. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений. Я ни с кем не советуюсь по вопросам воспитания ребенка. Бывший муж отдал мне все бразды правления», — призналась актриса.
Куварзина также добавила, что скрывала разлад с мужем, чтобы не вызвать к себе жалости.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Kinopoisk.ru, Instagram
Видео: Instagram
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