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Звезда «Властелина колец» и «Пятого элемента» Иэн Холм умер в возрасте 88 лет

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Иэн Холм в «Хоббите»

Фото: East News

Актер долго боролся с болезнью Паркинсона.

Звезда фильмов «Пятый элемент», «Хоббит», «Оружейный барон», «Властелин колец» и многих других — сэр Иэн Холм скончался в возрасте 88 лет. Сообщается, что причиной смерти стали последствия болезни Паркинсона, с которой он боролся долгие годы. Актер ушел из жизни в лондонском госпитале в окружении близких.

«Это был обаятельный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам будет его не хватать», — прокомментировал смерть Холма его представитель.

На счету Иэна Холма более 120 фильмов и мульфильмов. Одной из самых ярких из последних его ролей стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Холма был женат четыре раза, у него остались трое детей.

Фото: East News, кадры фильмов

Видео: The Lord of Ring

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