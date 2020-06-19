Звезда «Властелина колец» и «Пятого элемента» Иэн Холм умер в возрасте 88 лет

Звезда фильмов «Пятый элемент», «Хоббит», «Оружейный барон», «Властелин колец» и многих других — сэр Иэн Холм скончался в возрасте 88 лет. Сообщается, что причиной смерти стали последствия болезни Паркинсона, с которой он боролся долгие годы. Актер ушел из жизни в лондонском госпитале в окружении близких.

«Это был обаятельный, добрый и невероятно талантливый человек. Нам будет его не хватать», — прокомментировал смерть Холма его представитель.

На счету Иэна Холма более 120 фильмов и мульфильмов. Одной из самых ярких из последних его ролей стала роль Бильбо Бэггинса в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Холма был женат четыре раза, у него остались трое детей.