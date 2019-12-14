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Звезда «Убойной силы» 61-летний Александр Половцев впервые стал дедушкой

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Александр Половцев

Фото: Kinopoisk

В семье старшего сына актера родился малыш.

В субботу, 14 декабря, стало известно о прибавлении в семействе знаменитого актера Александра Половцева. Исполнитель роли майора Соловца в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» впервые стал дедушкой — у его старшего сына Степана родился наследник. СМИ выяснили, что мальчик родился еще несколько недель назад — звёздная семья не спешит афишировать счастливое событие. Как сообщает StarHit, 28-летний Степан Половцев и его супруга назвали сына Эриком. «Степа невероятно счастлив стать отцом, не отходит от малыша ни на секунду!» — цитирует издание слова источника из окружения актера.

Александр Половцев в сериале "Убойная сила"

Напомним, Александр Половцев предпочитает не афишировать личную жизнь. Три года назад молодая супруга родила актеру сына Андрея, а годом позднее — дочь Яну. О свадьбе Степана Половцева стало известно благодаря его матери, актрисе Юлии Соболевской — в ее блоге появилось фото счастливых молодоженов, выбравших нестандартные наряды для самого важного дня в их жизни.

Фото: Kinopoisk, Facebook, Vk.com

Видео: YouTube/Matvey Music

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