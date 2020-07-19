Звезда «Тайн следствия» и «Убойной силы» ушла из жизни в возрасте 45 лет

СМИ сообщают, что в июне 2020 года у Макаровой был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Kostroma.today уточняет, что актриса прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере, а труппа театра объявляла сбор на лечение коллеги в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина.

Марина Макарова родилась в Костроме в 1974 году. Высшее образование будущая звезда получила в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, после играла на сцене театра «Приют комедианта». Марина знакома зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный, 4».

Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Марины Макаровой.