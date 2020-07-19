Звезда «Тайн следствия» и «Убойной силы» ушла из жизни в возрасте 45 лет
В эти выходные не стало 45-летней актрисы Марины Макаровой. О смерти артистки сообщил Костромской камерный драматический театр, в котором служила Марина. «Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — гласит сообщение на официальной странице театра «ВКонтакте».
СМИ сообщают, что в июне 2020 года у Макаровой был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Kostroma.today уточняет, что актриса прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере, а труппа театра объявляла сбор на лечение коллеги в Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина.
Марина Макарова родилась в Костроме в 1974 году. Высшее образование будущая звезда получила в Санкт-Петербургской академии театрального искусства, после играла на сцене театра «Приют комедианта». Марина знакома зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный, 4».
Редакция Passion.ru приносит соболезнования родным и близким Марины Макаровой.
Фото: Vk.com
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