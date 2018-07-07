Звезда «сумеречной» саги Эшли Грин вышла замуж в сексуальном полупрозрачном платье

Любопытно, что помолвка влюбленных состоялась еще в конце 2016 года. Эшли объяснила промедление со свадьбой в одном из интервью: «Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Я нетрадиционная невеста».

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