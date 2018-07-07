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Звезда «сумеречной» саги Эшли Грин вышла замуж в сексуальном полупрозрачном платье

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пол Хури и Эшли Грин

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31-летняя актриса Эшли Грин стала супругой телеведущего и актера Пола Хури.

Исполнительница роли Элис в популярной фэнтези-саге «Сумерки» Эшли Грин вышла замуж. Избранником актрисы стал ее давний возлюбленный Пол Хури, с которым она встречалась с 2013 года.

Нежные свадебные снимки появились в американском журнале Brides. Там же опубликованы некоторые подробности торжества. На свадьбе присутствовал коллега Эщли по «Сумеркам» Роберт Паттинсон (в числе 120 других гостей). Грин выбрала очень сексуальное свадебное платье от Katie May и выглядела в нем потрясающе.

Любопытно, что помолвка влюбленных состоялась еще в конце 2016 года. Эшли объяснила промедление со свадьбой в одном из интервью: «Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Я нетрадиционная невеста».

Фото: Instagram

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