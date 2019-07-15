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Звезда «Стартрека» Стефани Низник скоропостижно скончалась в 52 года

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стефани Низник, «Анатомия страсти»

Фото: EAST NEWS
Причина смерти актрисы пока не известна.

В США на 53-м году жизни скоропостижно умерла звезда фильмов «Стартрек», «Анатомия страсти», «Остаться в живых» Стефани Низник. Она ушла из жизни еще 23 июня, но известно об этом стало только сейчас. Причина смерти Стефани Низник неизвестна.

Стефани Низник родилась 20 мая 1967 года в США, в штате Мэн. окончила университет в Северной Каролине, где изучала театральное искусство и русский язык.

Дебют Стефани на экране состоялся в 1994 году в фильме «Выход к Раю». Всего Низник сыграла более чем в 40 фильмах. Среди них такие известные картины, «Остаться в живых», «Эвервуд», «Анатомия страсти», S.C.I., «Пауки-2».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Кадры из фильмов, kinopoisk.ru, East News

Видео: youtube.com/ AU - tainment

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