Звезда «Стартрека» Стефани Низник скоропостижно скончалась в 52 года

Стефани Низник родилась 20 мая 1967 года в США, в штате Мэн. окончила университет в Северной Каролине, где изучала театральное искусство и русский язык.

Дебют Стефани на экране состоялся в 1994 году в фильме «Выход к Раю». Всего Низник сыграла более чем в 40 фильмах. Среди них такие известные картины, «Остаться в живых», «Эвервуд», «Анатомия страсти», S.C.I., «Пауки-2».