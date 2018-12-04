Звезда сериалов «Универ» и «След» Виталий Ендовицкий скончался на 50-м году жизни

Накануне в одной из московских клиник умер Виталий Ендовицкий, сыгравший в сериалах «След», «Карпов» и «Универ». Актеру было всего 49 лет.

Как сообщает издание «Блокнот-Воронеж», в конце ноября у Ендовицкого случился инсульт, после которого он был госпитализирован. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако не смогли спасти.