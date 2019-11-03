Звезда сериалов «Скорая помощь» и «Клан Сопрано» скончался на 61-м году жизни
СМИ сообщили о смерти актера Брайана Тарантины.
3 ноября пришла печальная новость из США. В Нью-Йорке скончался 60-летний актер Брайан Тарантина, знакомый зрителям по сериалам «Скорая помощь» и «Клан Сопрано».
Как сообщает TMZ, полиция обнаружила тело актера в его квартире. По предварительным данным Брайан умер из-за осложнений после недавно перенесенной болезни.
Фото: Getty Images
Видео: YouTube/CBS New York
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