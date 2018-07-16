Звезда сериалов Наталья Громушкина разводится со вторым супругом

СМИ сообщили о разводе актерской четы — 42-летней Натальи Громушкиной и 36-летнего Ильи Оболонкова. Это решение актриса театра и кино прокомментировала в беседе с журналистами портала StarHit: «Так получилось, что наши супружеские отношения постепенно исчерпали себя. Мы оба еще молодые, обязательно встретим новую любовь. С Ильей остались друзьями. Будем вместе растить нашу девочку, просто разъедемся по разным квартирам».

Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Илиану, кроме того, Илья принял как родного старшего сына Громушкиной — 13-летнего Гордея.