Звезда сериалов Наталья Громушкина разводится со вторым супругом

СМИ сообщили о разводе актерской четы — 42-летней Натальи Громушкиной и 36-летнего Ильи Оболонкова. Это решение актриса театра и кино прокомментировала в беседе с журналистами портала StarHit: «Так получилось, что наши супружеские отношения постепенно исчерпали себя. Мы оба еще молодые, обязательно встретим новую любовь. С Ильей остались друзьями. Будем вместе растить нашу девочку, просто разъедемся по разным квартирам».
Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Илиану, кроме того, Илья принял как родного старшего сына Громушкиной — 13-летнего Гордея.
Этот брак для Натальи Громушкиной стал вторым. Первым супругом актрисы был актер Александр Домогаров. Громушкина называла звезду «Бандитского Петербурга» и «Марша Турецкого» отцом Гордея, однако ДНК-тест, проведенный по настоянию Домогарова, показал отрицательный результат. Стоит отметить, что мальчик родился спустя три месяца после развода актеров. Для Ильи Оболонкова брак с Натальей Громушкиной стал первым.
Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomohov/Globallookpress