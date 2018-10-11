Звезда сериалов Михаил Фатеев найден мертвым в СИЗО

А сегодня, 11 октября, тело Фатеева было найдено в камере одного из московских СИЗО. Сосед артиста утверждал, что спал, когда все произошло, и его слова подтвердились с помощью камер наблюдения. Версия насильственной смерти Михаила не рассматривается.

Михаил Фатеев c 2002 года работал в Театре Романа Виктюка. Он сыграл в 36 фильмах и сериалах, в том числе «Диверсант», «Учитель в законе», «Мастер и Маргарита».

Фото: Kino-teatr.ru