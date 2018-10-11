Звезда сериалов Михаил Фатеев найден мертвым в СИЗО

На днях в Москве был задержан актер Михаил Фатеев, известный по сериалам «Глухарь», «Марш Турецкого», «Солдаты» и другим. Мужчина инициировал личную переписку с мальчиком несовершеннолетнего возраста, с которым познакомился в метро. Родители юноши написали заявление в полицию, и Михаила арестовали до 30 ноября.
А сегодня, 11 октября, тело Фатеева было найдено в камере одного из московских СИЗО. Сосед артиста утверждал, что спал, когда все произошло, и его слова подтвердились с помощью камер наблюдения. Версия насильственной смерти Михаила не рассматривается.
Михаил Фатеев c 2002 года работал в Театре Романа Виктюка. Он сыграл в 36 фильмах и сериалах, в том числе «Диверсант», «Учитель в законе», «Мастер и Маргарита».
Фото: Kino-teatr.ru