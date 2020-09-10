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Звезда сериала «Звоните ДиКаприо» Юлия Хлынина тайно вышла замуж за успешного бизнесмена

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Юлия Хлынина

Фото: Instagram Юлии Хлыниной

28-летняя актриса Юлия Хлынина перестала скрывать свой новый статус - супруги миллионера Алексея Милевского.

В четверг, 10 сентября, звезда сериалов «Звоните ДиКаприо», «Колл-центр» и «Закон каменных джунглей» сделала неожиданное признание в своем блоге.

«Весной самоизолировалась глубоко в семью», - написала она.

Избранником актрисы стал инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский, о романе с которым стало известно в июле 2019 года. Журнал Forbes включал его в список самых перспективных россиян до 30 лет, а РБК номинировал на премию «Инвестор года».

Предыдущим претендентом на руку и сердце Юлии Хлыниной был актер Егор Корешков, но до свадьбы дело так и не дошло.

Фото и видео: Instagram/@yulia_hlynina

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