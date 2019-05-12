Звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон умерла от рака

Наибольшую известность Пегги Липтон принесли роли Жюли Барнс, полицейского под прикрытием в культовом сериале «Отряд "Стиляги"», который выходил на экраны в США с 1968 по 1973 год, и Нормы Дженнингс из «Твин Пикс».

«Пегги была и всегда останется для нас лучиком света в обоих мирах. Она всегда будет нашей частичкой», — прокомментировали дочери.