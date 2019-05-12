Звезда сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон умерла от рака

Обладательница «Золотого глобуса», звезда сериалов «Отряд "Стиляги"» (The Mod Squad) и «Твин Пикс» Пегги Липтон скончалась от рака в возрасте 72 лет. Об этом сообщили ее дочери, Кидада и Рашила Джонс.
«Она спокойно ушла в окружении дочерей и сиделок», — пишет CNN.
Фото: AdMedia/globallookpress
Наибольшую известность Пегги Липтон принесли роли Жюли Барнс, полицейского под прикрытием в культовом сериале «Отряд "Стиляги"», который выходил на экраны в США с 1968 по 1973 год, и Нормы Дженнингс из «Твин Пикс».
«Пегги была и всегда останется для нас лучиком света в обоих мирах. Она всегда будет нашей частичкой», — прокомментировали дочери.
Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!