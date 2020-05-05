Звезда сериала «Теория большого взрыва» стала мамой во второй раз и рассказала о родах в условиях пандемии
Фото: Birdie Thompson/AdMedia
39-летняя актриса Мелисса Рауш, знакомая зрителям по роли Бернадетт Ростенковски в ситкоме «Теория большого взрыва», поделилась с подписчиками радостным известием — на днях родился ее сын Брукс Рауш. «Я невероятно благодарна и рада сообщить о рождении нашего сына, Брукса Рауша, которого мы только что приветствовали в мире и прямо в наших сердцах. Его появление стало возможным, в немалой степени, благодаря передовым героям — медсестрам и врачам, которые работают каждый день, чтобы убедиться, что жизнь идет вперед независимо от обстоятельств. Словами невозможно описать, как я благодарна за то, что этот мальчик присоединился к нашей семье».
Мелисса признается, что ей нравится называть женщин, рожающих во время пандемии, «пандемамами». В своей колонке для Glamour актриса отметила, что испытывала невероятный страх, направляясь в госпиталь в одиночестве, поскольку ее муж(сценарист Уинстон Рауш – прим.ред.), который должен был присутствовать на родах, остался дома с двухлетней дочкой Сэди: «Времена, в которые мы сейчас живем, усилили мое беспокойство. Мне в голову пришла мысль: «Я не буду одна. У меня есть партнер. Тот самый, который слушал мое сердцебиение в течение девяти месяцев». Это как-то помогло мне. Я нашла утешение в мысли, что это будет наше первое совместное приключение. Поэтому я старалась изо всех сил держаться, когда попрощалась с мужем и дочерью, и пошла в маске в больницу, неуклюже балансируя сумками, как будто я танцую с мистером Бином».
«Ни пандемия, ни страх одиночества, ни злость из-за отсутствия партнера на родах не имеют значения. У меня была работа. Медсестры, доктор и мой муж (который присоединился при помощи FaceTime, чтобы увидеть рождение нашего сына), в конечном счете, заставили меня чувствовать себя в безопасности и защищаться», — рассказала Мелисса.
«Я пишу это, потому что я потратила бесчисленные часы, представляя, как будут выглядеть роды во времена COVID-19. У меня было такое чувство вины, что я должна быть просто благодарна за здоровую беременность, а не зацикливаться на неидеальной ситуации вокруг», — подытожила актриса.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/Kinoman
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