Звезда сериала «Теория большого взрыва» стала мамой во второй раз и рассказала о родах в условиях пандемии

«Ни пандемия, ни страх одиночества, ни злость из-за отсутствия партнера на родах не имеют значения. У меня была работа. Медсестры, доктор и мой муж (который присоединился при помощи FaceTime, чтобы увидеть рождение нашего сына), в конечном счете, заставили меня чувствовать себя в безопасности и защищаться», — рассказала Мелисса.

«Я пишу это, потому что я потратила бесчисленные часы, представляя, как будут выглядеть роды во времена COVID-19. У меня было такое чувство вины, что я должна быть просто благодарна за здоровую беременность, а не зацикливаться на неидеальной ситуации вокруг», — подытожила актриса.