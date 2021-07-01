Звезда сериала «Тайны Смолвиля» отправилась в тюрьму на три года

К секте Эллисон с коллегой по сериалу Кристин Кройк примкнула в 2010 году. За короткое время она добилась расположения главаря и стала его правой рукой. В ее обязанности входило находить новых жертв. Пользуясь своим очарованием и миловидной внешностью, Эллисон искала девушек, заводила с ними знакомства и затягивала в секту. Позднее девушки подвергались сексуальному насилию. Также жертв морально унижали — морили голодом, а пить они могли только из лужи.

И долгое время Эллисон Мэк была уверена, что лидер секты помогает людям.

Актрису арестовали в 2018-м. Среди жертв секты был даже подросток. Изначально Мэк отрицала вину, но после попросила у жертв прощение, отметив, что совершила самый ужасный поступок в жизни.