Звезда сериала «Тайны Смолвиля» отправилась в тюрьму на три года
Во время следствия Эллисон Мэк признала вину: она созналась, что помогала лидеру секты NXIVM («Нексиум») Киту Ранье искать секс-рабынь. Прокурор запрашивал для звезды сериала «Тайны Смолвиля» 20 лет тюремного заключения. Ранье получил по сути пожизненное — 120 лет тюрьмы.
В суде дело рассматривали больше полугода. И теперь стало известно, как надолго Эллисон отправится за решетку.
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Фото: Getty Images
Мэк осудили на три года тюремного заключения.
К секте Эллисон с коллегой по сериалу Кристин Кройк примкнула в 2010 году. За короткое время она добилась расположения главаря и стала его правой рукой. В ее обязанности входило находить новых жертв. Пользуясь своим очарованием и миловидной внешностью, Эллисон искала девушек, заводила с ними знакомства и затягивала в секту. Позднее девушки подвергались сексуальному насилию. Также жертв морально унижали — морили голодом, а пить они могли только из лужи.
И долгое время Эллисон Мэк была уверена, что лидер секты помогает людям.
Актрису арестовали в 2018-м. Среди жертв секты был даже подросток. Изначально Мэк отрицала вину, но после попросила у жертв прощение, отметив, что совершила самый ужасный поступок в жизни.
Фото и видео: East News, Getty Images, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, E! News
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