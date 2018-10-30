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Звезда сериала «Светлана» Виктория Романенко родила сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Романенко в сериале «Светлана»

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Актриса театра «Современник» рассказала о материнстве.

О личной жизни 30-летней актрисы Виктории Романенко поклонникам известно немногое. Она не ведет страниц в соцсетях, раскрывает информацию в немногочисленных интервью. На днях звезда сериала «Светлана» (в нем она блистательно сыграла дочь Иосифа Сталина) рассказала, что стала мамой во второй раз.

«Да, родился второй сын. Вот такой подарок судьбы. В воспитании малышей я стараюсь отталкиваться прежде всего от личности ребенка. Она, мне кажется, с первых дней его жизни ясна. Но главное, не зацикливаться в этот момент на своих желаниях: "А я хочу, чтобы мой ребенок учил английские буквы. А я бы хотела, чтобы он был…" Это не ты хотела бы. Это прежде всего должен захотеть твой ребенок. А вообще я думаю, что в детстве у каждого ребенка непременно должно быть главное — любовь», — цитирует молодую маму «Вечерняя Москва».

Все свободное от съемок в кино и материнства время звезда посвящает любимой работе в театре «Современник».

Поздравляем актрису!

Фото: кадры из сериала

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