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Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказал о борьбе с раком

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Фото из Instagram Эдуарда Мацаберидзе
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36-летнему актеру Эдуарду Мацаберидзе некоторое время назад был поставлен страшный диагноз.

Накануне в Instagram звезды сериала «Сладкая жизнь» появился неожиданный пост, в котором актер рассказал о своем заболевании: «Друзья, я долго шел к тому, что б все-таки поделиться тем, что происходит со мной. Я думаю настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить. Но как говаривал герой Тома Хенкса в Форест Гампе: "Shit happens". И сидеть на попе ровно, пуская сопли жалости и сострадания к самому себе я не собираюсь (признаться я этим занимался первые три недели) Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае если у рака она есть, если нет, то придется надрать всё, что только можно надрать этой болячке!!! Зачем все это выносить напоказ?  Во первых: Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!  Во вторых: Тю, а почему ж нет-то?».

«Мы в тебя верим!», «Победа не за горами», «Ты сильный и никак иначе», «Верю, что ты победишь эту болячку!!!», «Желаю скорейшего выздоровления !!! Ты справишься», «Эд, мы все с Тобой», «Вы справитесь и все будет хорошо! Главное - не сдавайтесь, если вдруг накатит и захочется», «От всего сердца желаю Вам здоровья!!! Эд, главное не падать духом💪💪💪 Все будет хорошо у Вас))» — высказали подписчики слова поддержки.

Напомним, Эдуард Мацаберидзе прославился благодаря роли обаятельного Тиграна в сериале «Сладкая жизнь». В настоящее время актер ведет программу «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница!».

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