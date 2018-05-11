Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказал о борьбе с раком

«Мы в тебя верим!», «Победа не за горами», «Ты сильный и никак иначе», «Верю, что ты победишь эту болячку!!!», «Желаю скорейшего выздоровления !!! Ты справишься», «Эд, мы все с Тобой», «Вы справитесь и все будет хорошо! Главное - не сдавайтесь, если вдруг накатит и захочется», «От всего сердца желаю Вам здоровья!!! Эд, главное не падать духом💪💪💪 Все будет хорошо у Вас))» — высказали подписчики слова поддержки.

Напомним, Эдуард Мацаберидзе прославился благодаря роли обаятельного Тиграна в сериале «Сладкая жизнь». В настоящее время актер ведет программу «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница!».