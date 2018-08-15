Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова выходит замуж

Недавно в Сети обсуждали конфликт актрис Юлии Захаровой и Ирины Безруковой. Младшая из них тогда намекнула, что творческая профессия — не для Ирины. Многие из поклонников встали на сторону Безруковой, посчитав, что Захарова просто завидует старшей коллеге, возможно, из-за собственной неудовлетворенности в личной жизни. Однако они были неправы: Юлия абсолютно счастлива с возлюбленным, фотографом Алексеем Новгородцевым, и пара собирается пожениться.

«Нас познакомили общие друзья. Живем вместе на съемной квартире. Рада, что судьба подарила мне Лешу. Рядом с ним все проблемы отходят на второй план. Скоро сыграем свадьбу!» — заявила Юлия в интервью журналу StarHit.