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Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова выходит замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Захарова

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38-летняя актриса Юлия Захарова рассказала о переменах в своей личной жизни.

Недавно в Сети обсуждали конфликт актрис Юлии Захаровой и Ирины Безруковой. Младшая из них тогда намекнула, что творческая профессия — не для Ирины. Многие из поклонников встали на сторону Безруковой, посчитав, что Захарова просто завидует старшей коллеге, возможно, из-за собственной неудовлетворенности в личной жизни. Однако они были неправы: Юлия абсолютно счастлива с возлюбленным, фотографом Алексеем Новгородцевым, и пара собирается пожениться.

«Нас познакомили общие друзья. Живем вместе на съемной квартире. Рада, что судьба подарила мне Лешу. Рядом с ним все проблемы отходят на второй план. Скоро сыграем свадьбу!» — заявила Юлия в интервью журналу StarHit.

Напомним, что несколько месяцев назад Юлия Захарова публично выясняла отношения с бывшим гражданским мужем Александром Дорониным: артистка обвинила музыканта в домашнем насилии. Однако мужчина все отрицал. В итоге Юлия смогла оставить эти непростые отношения в прошлом и найти новую любовь.

Фото и видео: Instagram

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