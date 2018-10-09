Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров сбил пешехода в Москве

В ночь на 9 октября известный актер Дмитрий Назаров ехал на своем автомобиле Audi по Варшавскому шоссе в Москве и… сбил пешехода. Об этом источник в полиции сообщил агентству ТАСС.

Молодой мужчина, находясь в состоянии опьянения, переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП он получил множественные переломы. Дмитрий Юрьевич не скрылся, а вызвал пострадавшему карету скорой помощи и дождался сотрудников ГИБДД. Исход дела пока неизвестен.