passion.ru

Звезда сериала «Клиника» ушел из жизни из-за рака мозга

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Сэм Ллойд

Фото: Facebook

Сэму Ллойду было 56 лет.

1 мая пришла печальная новость из США. Актер Сэм Ллойд, знакомый зрителям по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», скончался 30 апреля в возрасте 56 лет из-за неоперабельной опухоли головного мозга. Об онкологическом заболевании Сэм узнал в январе 2019 года, спустя несколько недель после рождения сына. Как сообщает Variety, опухоль дала метастазы в легкое, и рак распространился на печень, позвоночник и челюсть.

Сэм Ллойд с коллегами на съемках "Клиники"

Фото: East News

Друг Сэма Ллойда, актер Зак Брафф выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги: «Покойся с миром, один из самых забавных актеров, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Сэм Ллойд заставлял меня ломать голову и ломать характер каждый раз, когда мы играли сцену вместе. Он не мог быть добрее. Я всегда буду дорожить временем, проведенным с тобой, Сэмми».

Напомним, Сэм Ллойд – племянник актера Кристофера Ллойда. Помимо актерской деятельности, Сэм участвовал в музыкальной группе The Blanks.

Фото: Facebook, East News

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!