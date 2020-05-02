Звезда сериала «Клиника» ушел из жизни из-за рака мозга

Друг Сэма Ллойда, актер Зак Брафф выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги: «Покойся с миром, один из самых забавных актеров, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Сэм Ллойд заставлял меня ломать голову и ломать характер каждый раз, когда мы играли сцену вместе. Он не мог быть добрее. Я всегда буду дорожить временем, проведенным с тобой, Сэмми».