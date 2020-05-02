Звезда сериала «Клиника» ушел из жизни из-за рака мозга
Фото: Facebook
1 мая пришла печальная новость из США. Актер Сэм Ллойд, знакомый зрителям по роли юриста Тэда Бакленда в сериале «Клиника», скончался 30 апреля в возрасте 56 лет из-за неоперабельной опухоли головного мозга. Об онкологическом заболевании Сэм узнал в январе 2019 года, спустя несколько недель после рождения сына. Как сообщает Variety, опухоль дала метастазы в легкое, и рак распространился на печень, позвоночник и челюсть.
Фото: East News
Друг Сэма Ллойда, актер Зак Брафф выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни коллеги: «Покойся с миром, один из самых забавных актеров, с которыми я когда-либо имел удовольствие работать. Сэм Ллойд заставлял меня ломать голову и ломать характер каждый раз, когда мы играли сцену вместе. Он не мог быть добрее. Я всегда буду дорожить временем, проведенным с тобой, Сэмми».
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Rest In Peace to one of the funniest actors I’ve ever had the joy of working with. Sam Lloyd made me crack up and break character every single time we did a scene together. He could not have been a kinder man. I will forever cherish the time I had with you, Sammy.
Напомним, Сэм Ллойд – племянник актера Кристофера Ллойда. Помимо актерской деятельности, Сэм участвовал в музыкальной группе The Blanks.
Фото: Facebook, East News
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