Звезда сериала «Богатые тоже плачут» ушла из жизни после трех лет борьбы с раком

В 2016 году актрисе поставили диагноз рак яичников. Но даже после нескольких операций болезнь победила. Гонсалес не стало 13 июня 2019 года.

Известные мексиканские актеры и поклонники Эдит выразили соболезнования в связи с кончиной Эдит. Вероника Кастро, с которой Эдит снималась в сериале, рассказала, что ей трудно смириться с этой трагедией: «Эдит Гонсалес. Так много воспоминаний и наград. Мне больно», — написала актриса.