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Звезда сериала «Богатые тоже плачут» ушла из жизни после трех лет борьбы с раком

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эдит Гонсалес

Фото: Getty Images
Страшный диагноз Эдит Гонсалес поставили в 2016 году.

В Мексике в возрасте 54 лет скончалась звезда сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес. Она сыграла в теленовелле роль юной красавицы Марисабель.

Юная Эдит
Instagram
Эдит во время борьбы с болезнью
Instagram

В 2016 году актрисе поставили диагноз рак яичников. Но даже после нескольких операций болезнь победила. Гонсалес не стало 13 июня 2019 года.

Известные мексиканские актеры и поклонники Эдит выразили соболезнования в связи с кончиной Эдит. Вероника Кастро, с которой Эдит снималась в сериале, рассказала, что ей трудно смириться с этой трагедией: «Эдит Гонсалес. Так много воспоминаний и наград. Мне больно», — написала актриса.

«Богатые тоже плачут», Марисабель

Эдит начала карьеру актрисы в возрасте 12 лет, снимаясь в сериалах. Но большая популярность настигла ее после выхода на экраны мыльной оперы «Богатые тоже плачут». Гонсалес много снималась до 2004 года. Тогда она впервые стала матерью, родив дочь Констанс в 10 лет. Все свободное время Эдит посвящала дочери, так как воспитывала ее одна.

Красавица Эдит

Всего Эдит Гонсалес сыграла в 68 фильмах.

Эдит с мужем

Личное счастье пришло к Гонсалес в 2010 году, когда она впервые вышла замуж за Лоренсо Ласо Маргайна.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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