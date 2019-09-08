Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон сыграет легендарную Маргарет Тэтчер

Известная британская актриса Джиллиан Андерсон сыграет легендарного премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала «Корона», о чем было объявлено 8 сентября в Twitter проекта.
«Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе «Короны» и получила возможность изобразить такую сложную и противоречивую женщину», — заявила актриса.
Создатели сериала пока не анонсировали выход четвертого сезона. Известно, что премьера третьего состоится 17 ноября на Netflix.
Текст: Мария Мельникова
Фото: Stephen Lock, Gustavo Valiente, F. Sadou/AdMedia, Dennis Van Tine, MediaPunch/face to face, Keystone, Steiner / Global Look Press
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