Звезда «Ранеток» Лена Третьякова выходит замуж

О девушках из распавшейся группы «Ранетки», появившейся на музыкальном небосклоне после выхода одноименного молодежного сериала, давно не было слышно. Впрочем, одна из экс-солисток, «пацанка» Лена Третьякова, начала вести блог, который быстро стал популярным. В нем она, например, откровенно рассказала о том, как поборола зависимость от запрещенных веществ, а на днях призналась, что в наступающем году сыграет свадьбу с возлюбленным.
«Да-да, мне сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Даже немного стыдно. Вроде взрослая 30-летняя баба, прошла огонь-Олимпийский-желтую прессу, а оказывается, что в таких девчачьих штуках абсолютный профан. АБ-СО-ЛЮТ-НЫЙ! Когда примеряла это кольцо в первый раз, закомплексовала. Мне казалось, что оно совсем для других девушек. Тех, кто всегда «при параде», говорит правильно и красиво, знает все тонкости этикета. Как сказала Нюта (участница группы «Ранетки» Аня Байдавлетова, — прим. ред.): «Все красивые чикули носят такие». Но где я, играющая в футбол, выбирающая отсутствие макияжа, комфорт и удобство, а где красивые чикули? Короче говоря, где я вся такая «простая» и это кольцо?», — подписала Лена фото, на котором демонстрирует роскошное украшение (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Любопытно, что самого жениха Третьякова скрывает от поклонников. Когда Лена снималась в «Ранетках», ходили слухи, что у нее роман с партнером по сериалу Виталием Абдуловым. В Сети даже появилось видео, на котором они страстно целуются. Однако спустя несколько лет Лена призналась, что ролик был снят исключительно в целях пиара. А весной 2009 года появилась информация, что Лена вышла замуж за некоего Олега, но и эта новость оказалась «уткой».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Ранетки