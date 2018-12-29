Звезда «Ранеток» Лена Третьякова выходит замуж

О девушках из распавшейся группы «Ранетки», появившейся на музыкальном небосклоне после выхода одноименного молодежного сериала, давно не было слышно. Впрочем, одна из экс-солисток, «пацанка» Лена Третьякова, начала вести блог, который быстро стал популярным. В нем она, например, откровенно рассказала о том, как поборола зависимость от запрещенных веществ, а на днях призналась, что в наступающем году сыграет свадьбу с возлюбленным.

«Да-да, мне сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Даже немного стыдно. Вроде взрослая 30-летняя баба, прошла огонь-Олимпийский-желтую прессу, а оказывается, что в таких девчачьих штуках абсолютный профан. АБ-СО-ЛЮТ-НЫЙ! Когда примеряла это кольцо в первый раз, закомплексовала. Мне казалось, что оно совсем для других девушек. Тех, кто всегда «при параде», говорит правильно и красиво, знает все тонкости этикета. Как сказала Нюта (участница группы «Ранетки» Аня Байдавлетова, — прим. ред.): «Все красивые чикули носят такие». Но где я, играющая в футбол, выбирающая отсутствие макияжа, комфорт и удобство, а где красивые чикули? Короче говоря, где я вся такая «простая» и это кольцо?», — подписала Лена фото, на котором демонстрирует роскошное украшение (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).