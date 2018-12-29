logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда «Ранеток» Лена Третьякова выходит замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Лена Третьякова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
30-летняя певица и актриса продемонстрировала помолвочное кольцо.

О девушках из распавшейся группы «Ранетки», появившейся на музыкальном небосклоне после выхода одноименного молодежного сериала, давно не было слышно. Впрочем, одна из экс-солисток, «пацанка» Лена Третьякова, начала вести блог, который быстро стал популярным. В нем она, например, откровенно рассказала о том, как поборола зависимость от запрещенных веществ, а на днях призналась, что в наступающем году сыграет свадьбу с возлюбленным.

«Да-да, мне сделали ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Даже немного стыдно. Вроде взрослая 30-летняя баба, прошла огонь-Олимпийский-желтую прессу, а оказывается, что в таких девчачьих штуках абсолютный профан. АБ-СО-ЛЮТ-НЫЙ! Когда примеряла это кольцо в первый раз, закомплексовала. Мне казалось, что оно совсем для других девушек. Тех, кто всегда «при параде», говорит правильно и красиво, знает все тонкости этикета. Как сказала Нюта (участница группы «Ранетки» Аня Байдавлетова, — прим. ред.): «Все красивые чикули носят такие». Но где я, играющая в футбол, выбирающая отсутствие макияжа, комфорт и удобство, а где красивые чикули? Короче говоря, где я вся такая «простая» и это кольцо?», — подписала Лена фото, на котором демонстрирует роскошное украшение (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Любопытно, что самого жениха Третьякова скрывает от поклонников. Когда Лена снималась в «Ранетках», ходили слухи, что у нее роман с партнером по сериалу Виталием Абдуловым. В Сети даже появилось видео, на котором они страстно целуются. Однако спустя несколько лет Лена призналась, что ролик был снят исключительно в целях пиара. А весной 2009 года появилась информация, что Лена вышла замуж за некоего Олега, но и эта новость оказалась «уткой».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Ранетки

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Такая, какая есть»: 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала честное селфи без парика
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
Марат Башаров жестоко избил молодую жену Елизавету
«Красивая до безобразия»: заметно похудевшая Анна Семенович принимает комплименты поклонников
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей