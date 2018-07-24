Звезда Первого канала Светлана Абрамова впервые стала мамой

Накануне телеведущая Светлана Абрамова и бизнесмен Антон Ларсен впервые стали родителями. О радостном событии супруги сообщили в своих микроблогах. Они опубликовали первые фото из роддома и не стали скрывать имя малышки.
«Моя Николь», «Николь, мы очень рады с тобой познакомиться», — написали влюбленные.
Дочь у Абрамовой и Ларсена родилась через год после свадьбы. Они устроили праздник для всех родных и друзей 19 июля 2017-го в одном из отелей Барвихи. А до того, как оформить отношения, пара жила вместе около двух лет.
Фото и видео: Instagram