Звезда Первого канала Светлана Абрамова впервые стала мамой

Накануне телеведущая Светлана Абрамова и бизнесмен Антон Ларсен впервые стали родителями. О радостном событии супруги сообщили в своих микроблогах. Они опубликовали первые фото из роддома и не стали скрывать имя малышки.

«Моя Николь», «Николь, мы очень рады с тобой познакомиться», — написали влюбленные.