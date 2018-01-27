Ведущая «Доброго утра» родила третьего ребенка.

Сегодня, 30 января, 34-летняя ведущая передачи «Доброе утро» Анастасия Трегубова стала многодетной мамой. У звезды «Первого канала» родилась дочь. Имя малышки пока неизвестно. Старшие дети ведущей — 11-летняя Лиза и 7-летний Миша — с нетерпением ждали маленькую сестренку.

«Сегодня в нашей семье свершилось чудо, которое мы ждали целых 9 месяцев. На свет появилась наша прекрасная дочка и теперь я в статусе многодетной мамы! Я счастлива», — написала она в Instagram.

«У меня не было в юности мыслей о том, что я стану именно многодетной мамой. Точно хотела дочь и сына. Чтобы старшая обязательно девочка и помогала с младшим братом. Все так и вышло. Лизе в ноябре прошлого года исполнилось 11, Мише 28 января — семь. И сегодня, 30 января, у них появилась сестра. Сейчас понимаю, что зарекаться не буду, может, мы и на этом не остановимся. Жизнь расставит все на свои места», — рассказала молодая мама журналу HELLO.RU.

Все три беременности звезды отличались друг от друга. «Каждая моя #беременность сопровождалась чем - то новым: на протяжении #третьейбеременности не дышит нос и мне приходится все время носить с собой капли», — жаловалась Трегубова подписчикам в Instagram. Но в общем и целом проходили хорошо: всего два дня назад ведущая прогуливалась с мужем по центру Москвы с фотоаппаратом.