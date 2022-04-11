Участник передачи «Что? Где? Когда?» Александр Бялко объявил о кончине молодой супруги

Печальную новость Александр сообщил в одном из выпусков передачи «Звезды сошлись». По его словам, у женщины не было никаких проблем со здоровьем. Поэтому смерть Агаты для всех стала полной неожиданностью.

«У нее был искусственный клапан сердца. Во время пандемии очень жаркое лето было… В общем, она ушла за один день. Она ходила по Москве, делала какие-то покупки, все было нормально, вернулась домой, вызвали «неотложку», ее забрали в больницу. Мне сказали, что ехать незачем, ее положат в реанимацию, а меня туда все равно не пустят. В три часа ночи мне позвонили, что ее не стало. Ей было 32 года. Просто клапан отказал. То ли от жары, то ли… Ну, вируса у нее не было вроде. Она нормально себя чувствовала», — рассказал Бялко.

Александр и Агата познакомились, когда знатоку было 62 года. Тогда Бялко не знал о проблеме своей возлюбленной. Спустя некоторое время после свадьбы он начал замечать, что супруга быстро устает во время прогулок. Обследование показало, что требуется срочная операция. После хирургического вмешательства женщина стала чувствовать себя гораздо лучше. С момента операции до трагедии прошло семь лет.