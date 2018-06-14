Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и скандальный рэпер Элджей подтвердили свой роман

Еще в конце мая этого года многие поклонники Насти Ивлеевой заподозрили, что она нашла новую любовь после расставания с певцом Олегом Майами. В Сети поползли слухи, что избранником блондинки является рэпер Элджей, известный по зажигательному треку «Розовое вино».

Оказалось, что интернет-пользователи были правы: накануне Анастасия и Алексей (настоящее имя Элджея, — прим. ред.) опубликовали в своих микроблогах совместное романтичное селфи.