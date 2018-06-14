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Звезда «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и скандальный рэпер Элджей подтвердили свой роман

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элджей и Настя Ивлеева

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27-летняя телеведущая Настя Ивлеева закрутила роман с 23-летним суперпопулярным рэпером Элджеем.

Еще в конце мая этого года многие поклонники Насти Ивлеевой заподозрили, что она нашла новую любовь после расставания с певцом Олегом Майами. В Сети поползли слухи, что избранником блондинки является рэпер Элджей, известный по зажигательному треку «Розовое вино».

Оказалось, что интернет-пользователи были правы: накануне Анастасия и Алексей (настоящее имя Элджея, — прим. ред.) опубликовали в своих микроблогах совместное романтичное селфи.

К слову, фото с Ивлеевой за ночь собрало в два раза лайков и в пять раз больше комментариев, чем другие записи в микроблоге рэпера. Судя по всему, поклонники Элджея в восторге от того, что он встречается с Настей. А вам нравится эта новая пара?

Фото: Instagram

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