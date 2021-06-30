Звезда «Мажора» и «Брата-2» Александр Дьяченко борется с коронавирусом

«Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка! Но вы меня поддержите еще больше, если услышите Like Birds. <...> Моя музыка — это то, что останется после меня. И то немногое, что мне оставить не стыдно. Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же — все прелестно. Меня штормит», — написал актер в блоге, сопроводив сообщение хештегами #ковид, #covid19, #будемжить, #прорвемся, #цитокиновыйшторм.

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