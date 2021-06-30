Звезда «Мажора» и «Брата-2» Александр Дьяченко борется с коронавирусом
Новости о вновь заболевших COVID-19 приходят каждый день. И количество таких случаев растет с пугающей скоростью. Среди зараженных немало и известных личностей, которые рассказывают о своем состоянии в личных блогах.
Стало известно, что на больничной койке оказался известный актер, снимавшийся в фильмах «Брат-2», «Мажор» и других, — 56-летний Александр Дьяченко.
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Фото: www.instagram.com/antigoalex
Кстати, несколько дней назад появились слухи, что актер скончался. Он развеял эти сплетни, записав видео для поклонников. «Я не умер. Это произойдет когда-то, но не сегодня», — сказал он в кадре.
На личной странице Дьяченко в Сети появилось фото из больничной палаты. Александр рассказал, что переживает цитокиновый шторм (одно из самых тяжелых состояний при коронавирусе, — прим. ред.), и поблагодарил всех за поддержку.
«Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка! Но вы меня поддержите еще больше, если услышите Like Birds. <...> Моя музыка — это то, что останется после меня. И то немногое, что мне оставить не стыдно. Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же — все прелестно. Меня штормит», — написал актер в блоге, сопроводив сообщение хештегами #ковид, #covid19, #будемжить, #прорвемся, #цитокиновыйшторм.
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Фото и видео: Instagram
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