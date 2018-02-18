Звезда «Людей Икс» и бывший жених Дженнифер Лоуренс Николас Холт впервые стал отцом

О том, что известный британский актер Николас Холт встречается с моделью Playboy Брайаной Холли, стало известно не так давно. Любопытно, что тогда же поклонники узнали о беременности девушки — разумеется, от Николаса.

По слухам, несколько дней назад у пары родился первенец. Пол малыша и другие детали пока неизвестны. Инсайдеры сообщили американскому журналу People, что Николас и Брайана очень счастливы и взволнованы.