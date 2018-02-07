Яна Батыршина, прославленная российская спортсменка и супруга генерального продюсера телеканала НТВ Тимура Вайнштейна, родила сына, которого назвали Леонидом.

38-летняя Яна Батыршина, получившая за свою карьеру 180 медалей в различных соревнованиях по художественной гимнастике, 8 февраля родила третьего ребенка, о чем сообщила в своем Instagram. «Наше долгожданное счастье! Сынок! Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью!.. Наши дорогие друзья! Столько поздравлений и пожеланий от вас мы получили за эти несколько дней! Почти 600 пожеланий здесь, в "Инстаграме", и невероятное количество звонков и СМС! Прочитала все, и даже не по одному разу. Еще больше положительных эмоций благодаря вам, конечно, их и так через край. Спасибо вам большое! Всем желаем огромного счастья и благословения от нашей теперь уже многодетной семьи», — спортсменка поблагодарила подписчиков за поздравления.

Стоит отметить, что Батыршина скрывала «интересное положение» практически до самых родов — за три недели до появления ребенка на свет она впервые поделилась в соцсети красивым «беременным» фотоснимком.