logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда «Каменской» Наталия Антонова рассекретила четвертую беременность

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Наталии Антоновой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
44-летняя актриса Наталия Антонова неожиданно ушла в декрет.

Актриса Наталия Антонова — многодетная мама. Вместе с мужем она воспитывает троих сыновей — Никиту, Максма и Артема. Новость о том, что скоро детей в семье станет больше, приятно удивила поклонников артистки.

«Дорогие мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша, я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас еще одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом», — написала она в блоге.

«А знаете есть улыбчивые люди, они как солнышко, мой муж научил меня быть такой, раньше я была очень серьезной, еще он научил меня быть смелой, а может я смелая, потому, что он рядом???!!!!!», — говорит она о своем муже, Николае Семенове.

Поздравляем будущую маму!

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое