Звезда «Каменской» Наталия Антонова рассекретила четвертую беременность

Актриса Наталия Антонова — многодетная мама. Вместе с мужем она воспитывает троих сыновей — Никиту, Максма и Артема. Новость о том, что скоро детей в семье станет больше, приятно удивила поклонников артистки.
«Дорогие мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша, я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас еще одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом», — написала она в блоге.
«А знаете есть улыбчивые люди, они как солнышко, мой муж научил меня быть такой, раньше я была очень серьезной, еще он научил меня быть смелой, а может я смелая, потому, что он рядом???!!!!!», — говорит она о своем муже, Николае Семенове.
Поздравляем будущую маму!
Фото: instagram