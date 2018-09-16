Звезда «Каменской» Наталия Антонова рассекретила четвертую беременность

Актриса Наталия Антонова — многодетная мама. Вместе с мужем она воспитывает троих сыновей — Никиту, Максма и Артема. Новость о том, что скоро детей в семье станет больше, приятно удивила поклонников артистки.

«Дорогие мои, я ухожу в отпуск, мне очень жаль, что спектакли, которые планировались в 2018 году, мы отменили, но я думаю вы меня простите, потому, что я нахожусь в ожидании четвёртого малыша, я обязательно буду радовать вас телевизионными премьерами, а в театре мы с вами сможем встретиться уже 8 марта 2019 года в Москве! Я люблю вас!!! И в 2019 году порадую вас еще одной театральной постановкой, но все тайны открывать не буду, пусть это будет сюрпризом», — написала она в блоге.