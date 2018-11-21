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Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон изменил жене с экс-участницей «Дома-2»?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кит Харингтон

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29-летняя Ольга Власова предоставила одному из российских СМИ очень личные фото молодого человека, как две капли воды похожего на 31-летнего британского актера Кита Харингтона.

В Сети назревает нешуточный скандал: сначала журнал «Мир реалити-шоу «Дом-2» опубликовал свою новую обложку, на которой изумленные интернет-пользователи нашли вынос «Джон Сноу переспал со звездой «Дома-2», а затем появились и подробности. Бывшая участница телестройки Ольга Власова не только откровенно рассказала о ночи, проведенной с Китом Харингтоном — знаменитым исполнителем роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», — но и предоставила изданию снимки полностью обнаженного мужчины, очень похожего на Кита.

«Мы познакомились в Люксембурге. Я смотрела много фильмов и сериалов с участием Кита, конечно же, знала об этом актере. Мне было очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста», — призналась Ольга в интервью.

Девушка добавила, что они с Китом по-прежнему общаются как друзья, но повторения романтической истории она не хочет, поскольку весьма разочарована. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что всего несколько месяцев назад Харингтон женился на актрисе Роуз Лесли, также сыгравшей одну из заметных ролей в «Игре престолов». Интересно, знает ли рыжеволосая красавица о связи своего новоиспеченного супруга с российской моделью?

Фото: Faye Sadou/AdMedia, Regina Wagner, Stephen Lock, HBO, MediaPunch/face to face, Richard Goldschmidt / Global Look Press, Vk.com

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