Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон изменил жене с экс-участницей «Дома-2»?

В Сети назревает нешуточный скандал: сначала журнал «Мир реалити-шоу «Дом-2» опубликовал свою новую обложку, на которой изумленные интернет-пользователи нашли вынос «Джон Сноу переспал со звездой «Дома-2», а затем появились и подробности. Бывшая участница телестройки Ольга Власова не только откровенно рассказала о ночи, проведенной с Китом Харингтоном — знаменитым исполнителем роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», — но и предоставила изданию снимки полностью обнаженного мужчины, очень похожего на Кита.
МИРОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВ! Исполнитель главной роли в сериале «Игра престолов» провёл ночь со звездой «ДОМа-2» . Экс-участница Ольга Власова оказалась в одной постели с актером, сыгравшим легендарного Джона Сноу! В распоряжении журнала «ДОМ-2» оказались снимки с той самой ночи. На них Кит Харингтон полностью обнажён. Листайте!➡️ . «Познакомились мы с актёром Китом Харингтоном в Люксембурге, — рассказала Оля Власова @dom2magazine. — Я знала об этом актёре. Мы как-то сразу поладили, и дело дошли до постели…» . Какой была ночь любви и почему девушка страшно разочарована в герое-любовнике, читайте в нашем эксклюзивном материале. Ссылка в шапке профиля! . 📝А ещё больше подробностей – в свежем номере журнала «ДОМ-2». Уже сегодня ищите в киосках вашего города!
«Мы познакомились в Люксембурге. Я смотрела много фильмов и сериалов с участием Кита, конечно же, знала об этом актере. Мне было очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста», — призналась Ольга в интервью.
Девушка добавила, что они с Китом по-прежнему общаются как друзья, но повторения романтической истории она не хочет, поскольку весьма разочарована. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что всего несколько месяцев назад Харингтон женился на актрисе Роуз Лесли, также сыгравшей одну из заметных ролей в «Игре престолов». Интересно, знает ли рыжеволосая красавица о связи своего новоиспеченного супруга с российской моделью?
Фото: Faye Sadou/AdMedia, Regina Wagner, Stephen Lock, HBO, MediaPunch/face to face, Richard Goldschmidt / Global Look Press, Vk.com