Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон изменил жене с экс-участницей «Дома-2»?

«Мы познакомились в Люксембурге. Я смотрела много фильмов и сериалов с участием Кита, конечно же, знала об этом актере. Мне было очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста», — призналась Ольга в интервью.